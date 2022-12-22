Суд не позволил выступить Саакашвили на украинском языке

На эту реплику подсудимого судья ответил, что несмотря на его украинское гражданство, он участвует в судебном процессе в Грузии, где делопроизводство ведется на грузинском языке. Аревадзе также сказал адвокату Шалве Хачапуридзе , что тот должен был обеспечить синхронный перевод, зная, что бывший президент будет говорить на украинском языке.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию за день до муниципальных выборов в октябре 2021 года, после чего был арестован и помещен в тюрьму города Рустави. Он объявил голодовку, назвав себя политическим заключенным. После ухудшения состояния бывшего президента перевели в тюремную больницу, а позже в военный госпиталь. В декабре Саакашвили продолжил отбывать наказание в тюрьме в Рустави, однако в мае текущего года был доставлен в частную тбилисскую клинику "Вивамед", где находится по сей день. Бывший президент не раз заявлял, что в заключении у него развились тяжелые заболевания. Адвокаты и сторонники Саакашвили требуют направить его на лечение за границу.