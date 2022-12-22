«Никаких компромиссов»: о чем говорили Байден и Зеленский в Вашингтоне

Глава Украины Владимир Зеленский после встречи с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом в Белом Доме заявил о том, что не готов идти на компромиссы для достижения «справедливого мира», сообщает ТАСС.

Глава государства заявил, что для него «справедливый мир — это никаких компромиссов относительно нашей земли, территориальной целостности, нашего суверенитета, это самое главное».

На совместной пресс-конференции с американским президентом Джо Байденом он отметил, что «для нас для всех мир по-разному справедливый». Для достижения мира Зеленский хочет возмещения убытков Киеву. При этом Байден заявил, что его коллега «открыт для достижения мира» на Украине.

По словам Зеленского, Киев снова попросит у главы Белого дома комплексы противовоздушной обороны Patriot, при том, что накануне американские власти сообщили, что выделят Украине новый пакет военной помощи, в который впервые войдут данные комплексы.

Украинский лидер добавил, что уважает Байдена как человека и главу государства, и поблагодарил его за поддержку и понимание.

Зеленский находится в США по приглашению президента США. Он также проведет встречу со спикером Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси и выступит перед законодателями.

Украина жива и невредима, несмотря на трудности. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Несмотря на все трудности и мрачные сценарии, Украина не пала. Украина жива и невредима», — сказал Зеленский, выступая в Конгрессе США.

Вместе с тем он признал преимущество России над Украиной из-за боеприпасов и призвал США не прекращать военную помощь Киеву.

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Конгресса США вооружения и дополнительных денег для успешного продолжения боевых действий. Об этом он высказался во время своего выступления перед американскими парламентариями, пишет Bloomberg.

По его словам, поддержка США до сих пор имела решающее значение для украинской армии, а грядущий год будет переломным в плане хода боевых действий. Глава республики призвал к новым санкциям против России и потребовал, в частности, новых поставок танков и самолетов для Вооруженных сил Украины.

Zuma\TACC

«Ваша поддержка имеет решающее значение не только для того, чтобы выстоять в такой борьбе, но и для того, чтобы дойти до поворотного момента и победить на поле боя», — подчеркнул Зеленский.

Президент Украины заявил, что Киев не просит США воевать с Россией на украинской территории, но считает, что сможет «идеально справиться» с управлением американскими самолетами и танками. Соответствующее заявление он сделал на совместной сессии обеих палат конгресса США в рамках визита в Вашингтон, передает РИА Новости.

По словам главы государства, в союзе Украины с Соединенными Штатами «не должно быть табу». Он указал, что Киев «никогда не просил», чтобы американские военные принимали участие в боевых действиях на Украине вместо ее граждан.

«Я заверяю вас, что украинские солдаты способны идеально справиться с управлением американскими танками и самолетами самостоятельно», — сказал Зеленский, намекая на возможность поставок Вашингтоном танков и самолетов.

Также украинский лидер призвал конгрессменов нарастить санкционное давление на Россию. Зеленский указал, что они «способны ужесточить» антироссийские санкции.

«В вашей власти помочь нам добиться правосудия для всех, кто начал эту неспровоцированную и преступную войну. Давайте сделаем это», — заявил Зеленский.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на представителя оборонной сферы США сообщила, что Вашингтон рассматривает поставки Киеву танков, не только спроектированных СССР, но и современных.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Выступая перед конгрессом США, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «прямо сейчас в результате российских ракетных ударов более десяти миллионов человек в Украине без электричества, а миллионы — без тепла и воды». Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Владимира Зеленского в конгрессе США.

«Через два дня мы будем праздновать Рождество. Возможно, при свечах. Не потому, что так сентиментальнее. А потому, что иначе — не будет света», — указал глава Украины.

Зеленский добавил, что украинцы не жалуются.

«Мы пройдем свою войну за независимость. Мы встретим это Рождество — и если не будет электричества, свет нашей веры в себя все равно не угаснет», — продолжил глава государства.

Зеленский уточнил: «Если будут российские ракеты — мы сделаем все, что можем, чтобы защититься. Если будут иранские дроны, и нашим людям придется идти в бомбоубежище в вечер перед Рождеством — украинцы и там сядут за праздничный стол и поддержат друг друга».

Зеленский добавил, что «тогда услышим миллионы голосов украинцев, которые все будут желать одного – Победы».

Ранее гендиректор YASNO Коваленко заявил, что в Киеве не работают 60% трансформаторов. Из-за повреждения высоковольтного оборудования Киев не может черпать электричество из энергосистемы страны. При дальнейших повреждениях ситуация еще более ухудшится.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал вернуться в свою страну с "чудесными новостями".

"У нас есть чудесные новости, с которыми я возвращаюсь домой. Президент Байден объявил о новом пакете военной поддержки, главная часть которого - это комплексы Patriot. Это значительно укрепит нашу систему противовоздушной обороны", - сказал Зеленский на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США.

Политик также понадеялся, что Конгресс США одобрит выделение пакета помощи в 45 миллиардов долларов Украине.

Президент США Джо Байден перепутал Украину с Ираном в ходе совместной пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским, прибывшим с визитом в Соединённые Штаты.

Он заявил о необходимости «убедиться, что украинское правительство может продолжать предоставлять основные фундаментальные услуги иранскому народу», отметив, что речь идёт о здравоохранении, образовании и работе чрезвычайных служб.

Вашингтон и Киев имеют схожие взгляды на ситуацию на Украине. Обе страны хотят, чтобы конфликт подошел к концу. Об этом заявил президент США Джо Байден.

«Я думаю, что мы разделяем одно и то же видение. Мы оба хотим, чтобы этот конфликт закончилась», — уточнил американский глава в ходе конференции с участием президента Украины Владимира Зеленского. Его слова приводит ТАСС.

Байден также отметил, что ситуация на Украине может завершиться при условии, что Вашингтон будет помогать Владимиру Зеленскому в борьбе с РФ. Тогда, считает глава США, Зеленский сможет добиться успехов в переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным. Но американский лидер уточняет, что это произойдет только в случае успехов украинской стороны на поле боя.

Президент США Джо Байден заявил о единстве Соединенных Штатов с Украиной против России. С таким заявлением он выступил на пресс-конференции по итогам переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским, передает РИА Новости.

«Президент Зеленский и я едины, две страны вместе, чтобы гарантировать, что он (президент РФ Владимир Путин) не смог преуспеть», — сказал глава Белого дома.

Он также заверил, что «США будут с Украиной столько, сколько будет сама Украина».

Американский президент Джо Байден заявил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, прибывшему в США, о якобы намерении России использовать зиму как оружие.

«Он (президент России Владимир Путин. — RT) пытается использовать зиму как оружие», — приводит слова Байдена РИА Новости.

Вашингтон намерен поставить Киеву зенитно-ракетные комплексы Patriot и обучить украинских боевиков. Об этом заявил президент США Джо Байден на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским.

«Мы собираемся продолжать укреплять способность Украины защищать себя, особенно противовоздушную оборону. Именно поэтому мы собираемся предоставить Украине ракетную батарею Patriot и обучить ваши силы, чтобы они могли безошибочно ее использовать», - цитирует Байдена телеканал CBS.

Кроме того, американский лидер подчеркнул, что поставка Украине такого вида вооружения не влечет за собой обострение конфликта.

Президент США Джо Байден на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским подтвердил передачу Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot. По его словам, этот шаг не ведет к эскалации. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, США продолжат укреплять возможности Украины по самообороне, особенно системы ПВО.

«И именно поэтому мы собираемся предоставить Украине ракетные комплексы Patriot и обучить ваших военных тому, как правильно их использовать», — сказал Байден.

Он также добавил, что подобный шаг США и передача Украина этого вида вооружения «не влечет за собой эскалации» конфликта.

«Мы рассматриваем (ЗРК Patriot) в качестве оборонительной системы вооружений. Это — оборонительная система, она не влечет за собой эскалации, она носит оборонительный характер», — подчеркнул глава Белого дома.

Ранее стало известно, что США объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму $1,85 млрд. Среди прочего новый пакет, включает в себя одну батарею ЗРК Patriot. Также Вашингтон поставит Киеву ракеты HARM, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и прочее.

Президент США Джо Байден во время совместной пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским сделал заявление. Он отметил, что Соединенные Штаты и коллективный Запад не стремятся к войне с Россией или третьей мировой войне.