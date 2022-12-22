Пашинян раскритиковал работу российских миротворцев в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян раскритиковал работу российских миротворцев в Нагорном Карабахе, заявив, что они не выполняют свои функции по заявлению от 9 ноября 2020 года. Об этом сообщает ТАСС.
«Российская миротворческая миссия не выполняет свои обязательства по контролю за Лачинским коридором. Конечно, это происходит из-за действий Азербайджана, но от этого смысл не меняется. Это ключевой смысл присутствия российских миротворцев — не позволять незаконные действия и держать под контролем Лачинский коридор», — заявил премьер на заседании правительства.
По его мнению, в Нагорный Карабах и Лачинский коридор необходимо направить миссию по сбору фактов ООН или ОБСЕ.