В Киеве продолжаются экстренные отключения света

Экстренные отключения электричества фиксируются в пятницу в украинской столице, стабилизировать напряжение в электросетях Киева не удается. Об этом сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК.

Накануне гендиректор энергопоставляющей компании YASNO (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко сообщил, что в Киеве наиболее сложная ситуация с электроснабжением, в городе не работают 60% трансформаторов. По его словам, из-за повреждения высоковольтного оборудования Киев не может получать электричество из энергосистемы страны, а если будут повреждены оставшиеся 40% узлов, то ситуация ухудшится кардинально.