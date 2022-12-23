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21 минуту назад

В Киеве вновь происходят экстренные отключения электричества

ТАССиещё 1

Экстренные отключения электричества фиксируются в пятницу в украинской столице, стабилизировать напряжение в электросетях Киева не удается. Об этом сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК.

В Киеве продолжаются экстренные отключения света
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В Киеве экстренные отключения света. Составленные ранее графики стабилизационных отключений пока не действуют", - говорится в сообщении.

Накануне гендиректор энергопоставляющей компании YASNO (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко сообщил, что в Киеве наиболее сложная ситуация с электроснабжением, в городе не работают 60% трансформаторов. По его словам, из-за повреждения высоковольтного оборудования Киев не может получать электричество из энергосистемы страны, а если будут повреждены оставшиеся 40% узлов, то ситуация ухудшится кардинально.

В мире,Сергей Коваленко,
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