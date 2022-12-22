Пока вы спали: Ранение Рогозина в Донецке и заявления Зеленского о мире

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

В России могут ужесточить законы о доступе детей в интернет

Видео дня

Специалисты Государственного университета управления (ГУУ) рекомендовали Госдуме разработать и принять закон о регистрации детей в социальных сетях по паспортным данным, ввести в законодательство понятие кибербуллинг и определить ответственность за него, а также создать суды по киберпреступлениям. Об этом пишут «Известия».

Основанием для рекомендаций стало проведенное по заказу Госдумы исследование, которое показало, что около 72% подростков смотрят в интернете материалы со сценами насилия и другим неприятным содержанием, 47% сталкивались с предложениями попробовать, а также заработать, распространяя информацию о наркотиках, а 28% сталкивались с угрозами.

Зеленский заявил о неготовности к компромиссам для достижения мира

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с главой Белого дома Джо Байденом заявил о неготовности к компромиссам для достижения «справедливого мира». Его слова приводит ТАСС.

«Для меня как для президента справедливый мир - это никаких компромиссов относительно нашей земли, территориальной целостности, нашего суверенитета, это самое главное», - пояснил Зеленский на пресс-конференции в Вашингтоне, подчеркнув, что намерен добиваться возмещения убытков Украине.

Байден: Западные страны не стремятся к третьей мировой войне

По словам американского лидера Джо Байдена, США и другие западные страны не стремятся к войне с Россией или третьей мировой войне, когда ведут поставки вооружений на Украину. Об этом пишет ТАСС.

«Я провел несколько сотен часов с глазу на глаз с нашими европейскими союзниками и главами государств этих стран, доказывая, почему в их интересах продолжать поддерживать Украину. Они полностью понимают это, но они не хотят войны с Россией. Они не хотят третьей мировой войны», - заявил Байден, выразив уверенность, что «всего этого можно избежать, если убедиться, что Украина сможет добиться успеха на поле боя».

Рогозин пострадал при обстреле Донецка

Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин получил ранение во время обстрела гостиницы в Донецке. Об этом рассказал РИА Новости его помощник.

По его словам, высокоточными боеприпасами была обстреляна гостиница, в которой последние месяцы проживала группа военных советников, в том числе и Дмитрий Рогозин. «Сам Дмитрий Рогозин получил ранение в спину, он госпитализирован. Угрозы жизни нет. Травмы различной степени тяжести также получили также сопровождавшие его лица», - пояснил он.

Президент России закроет «политический» год заседанием Госсовета

Президент России Владимир Путин проведет сегодня в Кремле заседание Госсовета по реализации молодежной политики в современных условиях, которое впервые за долгое время пройдет в очном режиме. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщают «Ведомости».