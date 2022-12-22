Владимир Зеленский не смог достичь цели своего визита в США. Украинский президент намеревался получить более современные вооружения для проведения наступательных операций. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету The Washington Post.
В статье отмечается, что во взглядах на военные нужды Украины у Джо Байдена и Зеленского произошли расхождения.
«Украинский президент и его советники продолжает настаивать на том, чтобы Вашингтон направил современные вооружения, которое Байден не хочет предоставлять», - говорится в материале.
По мнению автора, цели переговоров президентов различались. Так, Зеленский хотел получить «более мощное вооружение и повысить способность Украины начать крупные наступательные операции» в следующем году. Как отмечает издание, не было никаких признаков того, что ему это удалось, «по крайней мере, в краткосрочной перспективе». При этом администрация президента США намеревалась обсудить с Зеленским вопросы дипломатии.
«На каком этапе он сейчас, и что ему нужно, чтобы убедиться, что Киев находится в максимально сильной позиции, чтобы можно было ускорить процесс переговоров», - говорится в статье.
Ранее стало известно, что США передадут Украине вооружение на общую стоимость $1,85 млрд. в пакет входят одна батарея ЗРК Patriot, ракеты HARM, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS. Также будут отправлены 45 тысяч снарядов калибра 152 мм, 20 тысяч снарядов калибра 122 мм, 50 тысяч ракет для РСЗО «Град» и 100 тысяч снарядов калибра 125 мм для танков, 500 высокоточных артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм, 37 бронированных автомобилей Cougar и многое другое.