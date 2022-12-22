Владимир Зеленский не смог достичь цели своего визита в США. Украинский президент намеревался получить более современные вооружения для проведения наступательных операций. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету The Washington Post.

В статье отмечается, что во взглядах на военные нужды Украины у Джо Байдена и Зеленского произошли расхождения.

«Украинский президент и его советники продолжает настаивать на том, чтобы Вашингтон направил современные вооружения, которое Байден не хочет предоставлять», - говорится в материале.

По мнению автора, цели переговоров президентов различались. Так, Зеленский хотел получить «более мощное вооружение и повысить способность Украины начать крупные наступательные операции» в следующем году. Как отмечает издание, не было никаких признаков того, что ему это удалось, «по крайней мере, в краткосрочной перспективе». При этом администрация президента США намеревалась обсудить с Зеленским вопросы дипломатии.

«На каком этапе он сейчас, и что ему нужно, чтобы убедиться, что Киев находится в максимально сильной позиции, чтобы можно было ускорить процесс переговоров», - говорится в статье.