Страны G7 обсудят ситуацию на Украине

Министры иностранных дел Группы семи (G7) в четверг проведут онлайн-переговоры, в ходе которых обсудят вопросы сотрудничества по ситуации вокруг Украины. Об этом сообщил МИД Японии.
"22 декабря, с 21:30 (15:30 мск - прим. ТАСС), министр иностранных дел Ёсимаса Хаяси примет участие во встрече министров иностранных дел стран G7, которая будет проходить в онлайн-формате. Министры обменяются мнениями о ситуации на Украине, подтвердят свое сотрудничество в рамках G7", - отмечается в сообщении ведомства.
Как отмечает агентство Kyodo, стороны, вероятно, могут также обсудить дальнейшую поддержку Украины на фоне итогов визита украинского президента Владимира Зеленского в США, где он провел встречу с американским лидером Джо Байденом.