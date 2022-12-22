Страны G7 обсудят ситуацию на Украине

"22 декабря, с 21:30 (15:30 мск - прим. ТАСС), министр иностранных дел Ёсимаса Хаяси примет участие во встрече министров иностранных дел стран G7, которая будет проходить в онлайн-формате. Министры обменяются мнениями о ситуации на Украине, подтвердят свое сотрудничество в рамках G7", - отмечается в сообщении ведомства.