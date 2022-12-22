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1 час назад

Главы МИД G7 22 декабря проведут онлайн-совещание, обсудят ситуацию вокруг Украины

ТАССиещё 1

Министры иностранных дел Группы семи (G7) в четверг проведут онлайн-переговоры, в ходе которых обсудят вопросы сотрудничества по ситуации вокруг Украины. Об этом сообщил МИД Японии.

Страны G7 обсудят ситуацию на Украине
Фото: ТАССТАСС

"22 декабря, с 21:30 (15:30 мск - прим. ТАСС), министр иностранных дел Ёсимаса Хаяси примет участие во встрече министров иностранных дел стран G7, которая будет проходить в онлайн-формате. Министры обменяются мнениями о ситуации на Украине, подтвердят свое сотрудничество в рамках G7", - отмечается в сообщении ведомства.

Как отмечает агентство Kyodo, стороны, вероятно, могут также обсудить дальнейшую поддержку Украины на фоне итогов визита украинского президента Владимира Зеленского в США, где он провел встречу с американским лидером Джо Байденом.

В мире,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,
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