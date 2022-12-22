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13 минут назад

Японский депутат призвал Байдена признать атомные бомбардировки городов Японии ошибкой

ТАСС

Депутат верхней палаты японского парламента от оппозиционного Общества возрождения Японии Мунэо Судзуки призвал президента США Джо Байдена признать американские бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в 1945 году ошибкой и извиниться за них. Об этом он написал в четверг в своем личном блоге.

Байдена попроисли признать атомные бомбардировки городов Японии ошибкой
Фото: ТАССТАСС

"Я думаю, что это хорошо, если президент Соединенных Штатов посетит город, подвергшийся атомной бомбардировке. Я бы хотел, чтобы он обратился к Нагасаки и Хиросиме, а также ко всему миру и сказал, что ядерное оружие не должно быть использовано и что его применение было ошибкой", - отметил депутат, комментируя публикацию в газете Yomiuri о возможной организации визита Байдена в Нагасаки в период проведения саммита Группы семи (G7) в следующем году.

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"Прошло 77 лет с момента окончания войны, а США, сбросившие атомные бомбы, так и не извинились. США всегда громко заявляли о демократии, правах человека и свободе в ответ на действия других стран. Если это так, не должны ли они также откровенно рассказать Японии и всему миру о том, что сделали", - добавил Судзуки.

Ранее газета Yomiuri сообщала, что в период проведения саммита G7 в Хиросиме 19-21 мая следующего года Джо Байден первым из действующих американских лидеров может посетить Нагасаки. В 2016 году Барак Обама стал первым действующим президентом США, посетившим Хиросиму.

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были осуществлены Соединенными Штатами в самом конце Второй мировой войны с официально объявленной целью ускорить капитуляцию Японии. Они стали пока единственными в истории человечества примерами боевого применения ядерного оружия.

От взрыва американской атомной бомбы 6 августа 1945 года в Хиросиме мгновенно погибли от 70 до 100 тыс. человек, многие выжившие впоследствии умерли от лучевой болезни и других последствий бомбардировки. Таким образом, общее число жертв атомного удара по Хиросиме, по последним данным, превысило 308 тыс. человек. Нагасаки стал вторым городом Японии, который подвергся американской атомной бомбардировке 9 августа 1945 года. В момент взрыва погибли около 70 тыс. его жителей. Число жертв этой трагедии составляет уже более 175 тыс. человек.

В мире,Мунэо Судзуки,Джозеф Байден,Барак Обама,
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