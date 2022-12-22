Байдена попроисли признать атомные бомбардировки городов Японии ошибкой

Депутат верхней палаты японского парламента от оппозиционного Общества возрождения Японии Мунэо Судзуки призвал президента США Джо Байдена признать американские бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в 1945 году ошибкой и извиниться за них. Об этом он написал в четверг в своем личном блоге.

Фото: ТАСС ТАСС

"Я думаю, что это хорошо, если президент Соединенных Штатов посетит город, подвергшийся атомной бомбардировке. Я бы хотел, чтобы он обратился к Нагасаки и Хиросиме, а также ко всему миру и сказал, что ядерное оружие не должно быть использовано и что его применение было ошибкой", - отметил депутат, комментируя публикацию в газете Yomiuri о возможной организации визита Байдена в Нагасаки в период проведения саммита Группы семи (G7) в следующем году.

Видео дня

"Прошло 77 лет с момента окончания войны, а США, сбросившие атомные бомбы, так и не извинились. США всегда громко заявляли о демократии, правах человека и свободе в ответ на действия других стран. Если это так, не должны ли они также откровенно рассказать Японии и всему миру о том, что сделали", - добавил Судзуки.

Ранее газета Yomiuri сообщала, что в период проведения саммита G7 в Хиросиме 19-21 мая следующего года Джо Байден первым из действующих американских лидеров может посетить Нагасаки. В 2016 году Барак Обама стал первым действующим президентом США, посетившим Хиросиму.

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были осуществлены Соединенными Штатами в самом конце Второй мировой войны с официально объявленной целью ускорить капитуляцию Японии. Они стали пока единственными в истории человечества примерами боевого применения ядерного оружия.