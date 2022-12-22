Передача Украине зенитных ракетных комплексов Patriot не влечет за собой эскалации напряженности, считает президент США Джо Байден.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским в Вашингтоне.

«Мы рассматриваем [ЗРК Patriot) в качестве оборонительной системы вооружений. Это - оборонительная система, она не влечет за собой эскалации, она носит оборонительный характер», — цитирует Байдена РИА Новости.