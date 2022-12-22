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21 минуту назад

Байден: Передача Украине ЗРК Patriot не является шагом к эскалации

Национальная Служба Новостейиещё 3

Передача Украине зенитных ракетных комплексов Patriot не влечет за собой эскалации напряженности, считает президент США Джо Байден.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским в Вашингтоне.

Военный эксперт раскрыл слабые места ЗРК Patriot

«Мы рассматриваем [ЗРК Patriot) в качестве оборонительной системы вооружений. Это - оборонительная система, она не влечет за собой эскалации, она носит оборонительный характер», — цитирует Байдена РИА Новости.

Накануне США объявили о выделении нового масштабного пакета военной помощи Украине на $1,85 млрд, в который войдут в том числе ЗРК Patriot, пишет Ura.ru. Кроме того, Киеву планируют передать высокоточные ракеты для истребителей, отмечает Газета.ру.

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