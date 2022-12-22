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59 минут назад

Hill: США могут осуществить на Украине политику, схожую с выводом войск из Афганистана

RT на русскомиещё 1

США могут начать действовать в своих интересах по отношению к Украине, как это было при выводе войск из Афганистана, пишет обозреватель издания The Hill Харлан Ульман.

Hill: США могут осуществить на Украине политику, схожую с выводом войск из Афганистана
Фото: ТАССТАСС

«На каком-то этапе США будут действовать в своих интересах, возможно, как поступила администрация Трампа на переговорах о выводе войск из Афганистана с талибами*, а не с афганским правительством», — пишет Ульман.

По его словам, некоторые представители Пентагона описывают конфликт на Украине как битву «большой России против маленькой России».

Он уточнил, что это означает низкую вероятность способности Украины одержать верх над Россией при сценарии длительного конфликта.

Ранее президент США Джо Байден в ходе пресс-конференции с Владимиром Зеленским заявил об открытости украинского лидера к диалогу о «справедливом мире».

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

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