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58 минут назад

Байден: Запад не стремится к войне с Россией или третьей мировой, поставляя оружие Украине

Газета.Ru

Президент США Джо Байден на пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским по итогам переговоров в Белом доме заявил, что западные страны, в том числе Соединенные Штаты не стремятся к войне с Российской Федерацией, а также к третьей мировой войне, поставляя вооружения Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Байден: Запад не стремится к войне с РФ или третьей мировой, поставляя оружие Украине
Фото: Susan Walsh/APSusan Walsh/AP

"Я провел несколько сотен часов с глазу на глаз с нашими европейскими союзниками и главами государств этих стран, рассказывая, почему они должны продолжать поддерживать Украину", - сказал он.

Байден отметил, что европейские партнеры не желают воевать с Россией.

"Они не хотят третьей мировой войны. И я думаю, что всего этого можно избежать, если убедиться, что Украина сможет добиться успеха на поле боя", — добавил американский президент. Ранее Джо Байден заявил, что США не считают передачу Украине ЗРК Patriot эскалацией конфликта. По его словам, это необходимо "для защиты украинцев от России".

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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