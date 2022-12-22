Байден: Запад не стремится к войне с РФ или третьей мировой, поставляя оружие Украине

Президент США Джо Байден на пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским по итогам переговоров в Белом доме заявил, что западные страны, в том числе Соединенные Штаты не стремятся к войне с Российской Федерацией, а также к третьей мировой войне, поставляя вооружения Украине. Об этом сообщает ТАСС.
"Я провел несколько сотен часов с глазу на глаз с нашими европейскими союзниками и главами государств этих стран, рассказывая, почему они должны продолжать поддерживать Украину", - сказал он.
Байден отметил, что европейские партнеры не желают воевать с Россией.
"Они не хотят третьей мировой войны. И я думаю, что всего этого можно избежать, если убедиться, что Украина сможет добиться успеха на поле боя", — добавил американский президент. Ранее Джо Байден заявил, что США не считают передачу Украине ЗРК Patriot эскалацией конфликта. По его словам, это необходимо "для защиты украинцев от России".
В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.