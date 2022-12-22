Байден: Запад не стремится к войне с РФ или третьей мировой, поставляя оружие Украине

"Они не хотят третьей мировой войны. И я думаю, что всего этого можно избежать, если убедиться, что Украина сможет добиться успеха на поле боя", — добавил американский президент. Ранее Джо Байден заявил, что США не считают передачу Украине ЗРК Patriot эскалацией конфликта. По его словам, это необходимо "для защиты украинцев от России".