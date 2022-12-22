Зеленский рассказал о своем понимании «справедливого мира»

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с американским президентом Джо Байденом рассказал о том, что он понимает под «справедливым миром» по итогам боевых действий, исключив при этом в его рамках компромиссы. Трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.