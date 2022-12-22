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1 час назад

Зеленский рассказал о своем понимании «справедливого мира»

Lenta.ruиещё 1

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с американским президентом Джо Байденом рассказал о том, что он понимает под «справедливым миром» по итогам боевых действий, исключив при этом в его рамках компромиссы. Трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

Зеленский рассказал о своем понимании «справедливого мира»
Фото: ТАССТАСС

«Мне кажется, что для нас для всех мир по-разному справедлив. Для меня, как президента, никаких компромиссов относительно нашей земли, территориальной целостности, суверенитета», — заявил он. Также, добавил Зеленский, это подразумевает возмещение ущерба.

Также Зеленский пообещал вернуться домой с «чудесными новостями», заявив о новом этапе в отношениях с США.

Зеленский прибыл в США в среду, 21 декабря. В ходе встречи Байден пообещал, что Вашингтон продолжит наращивать военную поддержку Киева, включая поставки систем противовоздушной обороны (ПВО).

В мире,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,
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