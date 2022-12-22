Энергетики Киева сообщили о наихудшей ситуации с электроэнергией

Наиболее сложная ситуация с электроснабжением на Украине фиксируется в Киеве, где не работает 60% трансформаторов. Об этом в среду сообщил гендиректор энергопоставляющей компании YASNO (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко.

"Никаких изменений к лучшему. Ситуация с поставками в Киеве сегодня сам. Невозможно поставлять электричество там, где вместо оборудования - ноль", - написал он на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

По его словам, из-за повреждения высоковольтного оборудования Киев не может черпать электричество из энергосистемы страны. При этом Коваленко отметил, что ситуация ухудшится при повреждении оставшихся 40% узлов.

В понедельник Коваленко сообщал, что отключения света для жителей Киева могут продолжаться по 10 часов. По его словам, электроэнергии хватает лишь на 20% населения города.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко предупреждал, что в случае длительных отключений жители столицы могут остаться зимой без центрального отопления и призвал их подготовиться к такому сценарию. По его словам, если при минусовой температуре в течение суток не будет тепла и воды, то придется слить воду из городской системы отопления, чтобы не допустить ее повреждения. Как отметил мэр, за очень короткий промежуток времени температура в квартирах может сравняться с уличной.