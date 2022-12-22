В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 70.53EUR 75.09
Войти в почту
1 час назад

Энергетики Киева сообщили о наихудшей ситуации с электроэнергией

ТАСС

Наиболее сложная ситуация с электроснабжением на Украине фиксируется в Киеве, где не работает 60% трансформаторов. Об этом в среду сообщил гендиректор энергопоставляющей компании YASNO (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко.

"Никаких изменений к лучшему. Ситуация с поставками в Киеве сегодня сам. Невозможно поставлять электричество там, где вместо оборудования - ноль", - написал он на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

По его словам, из-за повреждения высоковольтного оборудования Киев не может черпать электричество из энергосистемы страны. При этом Коваленко отметил, что ситуация ухудшится при повреждении оставшихся 40% узлов.

В понедельник Коваленко сообщал, что отключения света для жителей Киева могут продолжаться по 10 часов. По его словам, электроэнергии хватает лишь на 20% населения города.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко предупреждал, что в случае длительных отключений жители столицы могут остаться зимой без центрального отопления и призвал их подготовиться к такому сценарию. По его словам, если при минусовой температуре в течение суток не будет тепла и воды, то придется слить воду из городской системы отопления, чтобы не допустить ее повреждения. Как отметил мэр, за очень короткий промежуток времени температура в квартирах может сравняться с уличной.

Решением Тверского районного суда Москвы от 21 марта 2022 г. компания Meta Platforms Inc., которой принадлежат Facebook и Instagram, признана экстремистской. Ее деятельность в России запрещена.

В мире,Сергей Коваленко,Виталий Кличко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители