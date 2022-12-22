CNN: визит Зеленского в США готовился при соблюдении усиленных мер безопасности

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон готовился при соблюдении усиленных мер безопасности. Об этом в среду сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник из окружения украинского президента.

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По его сведениям, "из соображений безопасности высокопоставленные чиновники правительства [Украины] и сотрудники [украинского] посольства в США не были информированы о расписании визита Зеленского".

Согласно источнику, президент Украины давно планировал посетить США, но поездка якобы откладывалась в связи с "определенными факторами".

Комментируя решение США о предоставлении Киеву нового пакета военной помощи, источник отметил, что Зеленский расценил этот шаг Вашингтона как "серьезный сдвиг в отношениях между двумя союзниками".

В среду Зеленский прибыл в Вашингтон, где встретился с президентом США Джо Байденом. Он также планирует выступить на совместном заседании обеих палат американского Конгресса. Это второй визит Зеленского в США с тех пор, как он занял президентский пост, и первый с момента начала специальной военной операции РФ на Украине.