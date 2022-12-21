Зеленский вручил Байдену медаль от командира батареи HIMARS

Президент США в ответ на подарок заявил, что считает медаль незаслуженной, но всё равно ценит такой жест со стороны Зеленского.

Байден также напомнил Зеленскому, что Украина «вдохновляет мир», а также обвинил президента России Владимира Путина в том, что тот «использует зиму как оружие». Кроме того, президент США пообещал и дальше поддерживать «великий народ Украины», а также наращивать военную поддержку Киева.