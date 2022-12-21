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57 минут назад

Зеленский вручил Байдену медаль от командира батареи HIMARS

Елена Прошина

Президент Украины Владимир Зеленский передал американскому лидеру Джо Байдену медаль от украинского командира батареи реактивных систем залпового огня HIMARS.

Президент США в ответ на подарок заявил, что считает медаль незаслуженной, но всё равно ценит такой жест со стороны Зеленского.

Байден также напомнил Зеленскому, что Украина «вдохновляет мир», а также обвинил президента России Владимира Путина в том, что тот «использует зиму как оружие». Кроме того, президент США пообещал и дальше поддерживать «великий народ Украины», а также наращивать военную поддержку Киева.

Ранее Джо Байден подписал меморандум о выделении Украине нового пакета военной помощи объёмом до 1 миллиарда долларов.

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