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34 минуты назад

Зеленский раскрыл значение своего визита в США

Lenta.ru

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его визит в США стал возможен благодаря восстановлению контроля над ситуацией на Украине с использованием западной военной помощи.

Зеленский раскрыл значение своего визита в США
Фото: телеграм-канал "Срочно, сейчас"телеграм-канал "Срочно, сейчас"

Значение поездки он раскрыл в ходе встречи с американским лидером Джо Байденом в Белом доме. Трансляцию ведет телеканал CBS News.

Стал известен предположительный дальнейший маршрут Зеленского

По словам Зеленского, он хотел приехать в США раньше, но не мог, «потому что ситуация была слишком тяжелой».

«И сейчас, если я приехал, то это означает, что мы контролируем ситуацию благодаря поддержке, прежде всего благодаря вашей поддержке», — подчеркнул украинский лидер, вручив Байдену медаль от украинского командира батареи реактивных систем залпового огня HIMARS.

В ходе встречи президент США Джо Байден пообещал, что Вашингтон продолжит наращивать военную поддержку Киева, включая поставки систем противовоздушной обороны (ПВО).

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США в среду, 21 декабря. Ожидается, что его двусторонние переговоры с американским лидером Джо Байденом продлятся два часа и завершатся пресс-конференцией.

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