Зеленский раскрыл значение своего визита в США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его визит в США стал возможен благодаря восстановлению контроля над ситуацией на Украине с использованием западной военной помощи.

Фото: телеграм-канал "Срочно, сейчас" телеграм-канал "Срочно, сейчас"

Значение поездки он раскрыл в ходе встречи с американским лидером Джо Байденом в Белом доме. Трансляцию ведет телеканал CBS News.

По словам Зеленского, он хотел приехать в США раньше, но не мог, «потому что ситуация была слишком тяжелой».

«И сейчас, если я приехал, то это означает, что мы контролируем ситуацию благодаря поддержке, прежде всего благодаря вашей поддержке», — подчеркнул украинский лидер, вручив Байдену медаль от украинского командира батареи реактивных систем залпового огня HIMARS.

В ходе встречи президент США Джо Байден пообещал, что Вашингтон продолжит наращивать военную поддержку Киева, включая поставки систем противовоздушной обороны (ПВО).