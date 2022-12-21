Lufthansa отменила услугу сыну посла Болгарии из-за России

«Заказываю ему (сыну – прим. редакции) помощника, который его встретит во Франкфурте и посадит в самолет, вылетающий в Софию, потому что этот аэропорт имеет огромные размеры, а Тео всего 12 лет и никогда он в одиночку не путешествовал. Услуга платная, и компания ее подтвердила, но в день полета услуга помощи 12-летнему ребенку была отменена. В центральном офисе авиакомпании объявили причину: "Болгария - часть Российской Федерации”», – рассказал дипломат.