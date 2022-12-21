Lufthansa отменила услугу сыну посла Болгарии из-за России

Авиакомпания отказалась дать сопровождающего 12-летнему сыну посла Болгарии, назвав его страну «частью России»
Посол Болгарии в США Георгий Панайотов заявил, что немецкая авиакомпания Lufthansa отказалась предоставить сопровождающего его 12-летнему сыну, обосновав это тем, что «Болгария – часть России». Об этом сообщает ТАСС.
«Заказываю ему (сыну – прим. редакции) помощника, который его встретит во Франкфурте и посадит в самолет, вылетающий в Софию, потому что этот аэропорт имеет огромные размеры, а Тео всего 12 лет и никогда он в одиночку не путешествовал. Услуга платная, и компания ее подтвердила, но в день полета услуга помощи 12-летнему ребенку была отменена. В центральном офисе авиакомпании объявили причину: "Болгария - часть Российской Федерации”», – рассказал дипломат.
Панайотов также добавил, что этот случай «здорово потрепал ему нервы» и травмировал ребенка.
При этом, как сообщают болгарские СМИ со ссылкой на Панайотова, члены экипажа всё же помогли ребёнку добраться до самолета, вылетающего в Болгарию.
Ранее на границе с Болгарией задержали две гражданки Украины, которые пытались нелегально провезти 12 кг золота.