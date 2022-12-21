Байден встретил Зеленского у Белого дома

Президент США Джо Байден вместе со своей женой Джилл встретили украинского лидера Владимира Зеленского у стен Белого дома, сообщает телеканал ABC, который ведет трансляцию мероприятия. Зеленский прибыл в резиденцию американского лидера в 14:00 по местному времени. Отмечается, что глава Украины не станет посещать ООН, а также встречаться с генсеком организации.

Сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший в Twitter назвал украинского лидера Владимира Зеленского неблагодарной королевой международной помощи. Таким образом Трамп-младший отреагировал на мнение обозревателя Fox News Байрона Йорка, который предположил, что Зеленский в ходе своего визита в США снова назовет помощь от Вашингтона Украине недостаточной.