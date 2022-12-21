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15 минут назад

Конгрессмен США назвал десять причин отказаться от Украины

Илья Родин

Конгрессмен-республиканец Пол Госар прокомментировал в Twitter сообщение о том, что США планируют выделить Киеву очередной пакет помощи.

Конгрессмен США назвал десять причин отказаться от Украины
Фото: РамблерРамблер

Он заявил, что в Штатах достаточно проблем помимо Украины, пишет РИА «Новости».

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Отмечается, что в среду, 21 декабря, госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон направляет Киеву дополнительную военную помощь на сумму около $1,85 млрд.

«У США 99 проблем, но Украина — не одна из них», - пояснил Пол Госар.

Политик отметил, что во время поездок по Аризоне общался с избирателями. Ни один из них не призвал к защите Украины любой ценой.

По его мнению, Конгресс должен заниматься внутренними проблемами государства. Среди них инфляция, борьба с нелегальными беженцами, коррупция, социальные и военные проблемы.

В мире,Энтони Блинкен,
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