Конгрессмен США назвал десять причин отказаться от Украины

Конгрессмен-республиканец Пол Госар прокомментировал в Twitter сообщение о том, что США планируют выделить Киеву очередной пакет помощи.
Отмечается, что в среду, 21 декабря, госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон направляет Киеву дополнительную военную помощь на сумму около $1,85 млрд.
«У США 99 проблем, но Украина — не одна из них», - пояснил Пол Госар.
Политик отметил, что во время поездок по Аризоне общался с избирателями. Ни один из них не призвал к защите Украины любой ценой.
По его мнению, Конгресс должен заниматься внутренними проблемами государства. Среди них инфляция, борьба с нелегальными беженцами, коррупция, социальные и военные проблемы.