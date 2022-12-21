Стал известен предположительный дальнейший маршрут Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках зарубежного турне может посетить Германию, Великобританию и Францию. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на CBS.

Отмечается, что с 24 февраля 2022 года Зеленский предположительно не покидал территорию Украины. Визит в Штаты, после которого он планирует посетить европейские страны, стал его первой зарубежной поездкой за эти месяцы.

Эксперты сообщили ранее, что после поездки украинского лидера в США объемы поставок вооружений и военной техники на Украину могут увеличиться.