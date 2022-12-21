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52 минуты назад

Стал известен предположительный дальнейший маршрут Зеленского

Илья Родин

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках зарубежного турне может посетить Германию, Великобританию и Францию. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на CBS.

Отмечается, что с 24 февраля 2022 года Зеленский предположительно не покидал территорию Украины. Визит в Штаты, после которого он планирует посетить европейские страны, стал его первой зарубежной поездкой за эти месяцы.

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Эксперты сообщили ранее, что после поездки украинского лидера в США объемы поставок вооружений и военной техники на Украину могут увеличиться.

По их мнению, это приведет к тому, что переговорный процесс между Москвой и Киевом будет заморожен на длительный срок, либо значительно осложнен.

В мире,Видео,Владимир Зеленский,
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