Стал известен предположительный дальнейший маршрут Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках зарубежного турне может посетить Германию, Великобританию и Францию. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на CBS.
Отмечается, что с 24 февраля 2022 года Зеленский предположительно не покидал территорию Украины. Визит в Штаты, после которого он планирует посетить европейские страны, стал его первой зарубежной поездкой за эти месяцы.
Эксперты сообщили ранее, что после поездки украинского лидера в США объемы поставок вооружений и военной техники на Украину могут увеличиться.
По их мнению, это приведет к тому, что переговорный процесс между Москвой и Киевом будет заморожен на длительный срок, либо значительно осложнен.