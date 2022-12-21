Белый дом прокомментировал прибытие Зеленского в США

По словам представителя американской администрации, украинский лидер приземлился в США , «все мероприятия сегодня днем на данный момент ожидаются в соответствии с графиком».

Ранее сообщалось, что самолет ВВС США, на борту которого находится Зеленский, совершил посадку на авиабазе Эндрюс недалеко от Вашингтона. По данным CNN, в 22 часа по московскому времени, президент Украины планирует встретиться со своим американским коллегой Джо Байденом.