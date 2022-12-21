В Китае увидели важный сигнал в визите Зеленского в Вашингтон

Глава Украины Владимир Зеленский направился в Штаты, чтобы договориться с президентом США Джо Байденом о новых военных поставках, рассказал в интервью Global Times помощник научного сотрудника ЦРИ ВКПУ Цуй Хэн.

Фото: Офис Президента Украины Офис Президента Украины

Отмечается, что Зеленский впервые совершает зарубежное турне после начала российской спецоперации.

Эксперт предположил, что поездка украинского лидера указывает на невозможность дипломатического урегулирования конфликта на Украине в ближайшее время.

«Зеленский наконец-то получит еще больше военной помощи от США, что повысит его уверенность в противостоянии с Россией и одновременно осложнит мирные переговоры», - подчеркнул Цуй Хэн.

Профессор ИМО при КУИИ Ли Хайдун заявил, в свою очередь, что противостояние на Украине может продолжаться еще долгие месяцы. Он добавил, что применение тяжелых вооружений сделает его еще интенсивнее.