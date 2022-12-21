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16 минут назад

В Китае увидели в визите Зеленского в США важный сигнал по переговорам

Илья Родин

Глава Украины Владимир Зеленский направился в Штаты, чтобы договориться с президентом США Джо Байденом о новых военных поставках, рассказал в интервью Global Times помощник научного сотрудника ЦРИ ВКПУ Цуй Хэн.

В Китае увидели важный сигнал в визите Зеленского в Вашингтон
Фото: Офис Президента УкраиныОфис Президента Украины

Отмечается, что Зеленский впервые совершает зарубежное турне после начала российской спецоперации.

Зеленский прибыл в США

Эксперт предположил, что поездка украинского лидера указывает на невозможность дипломатического урегулирования конфликта на Украине в ближайшее время.

«Зеленский наконец-то получит еще больше военной помощи от США, что повысит его уверенность в противостоянии с Россией и одновременно осложнит мирные переговоры», - подчеркнул Цуй Хэн.

Профессор ИМО при КУИИ Ли Хайдун заявил, в свою очередь, что противостояние на Украине может продолжаться еще долгие месяцы. Он добавил, что применение тяжелых вооружений сделает его еще интенсивнее.

Ранее обозреватель Доминик Вагхорн признал, что Запад недооценил военную мощь России. Он заметил, что объемы военной помощи Украине недостаточны для ее победы в конфликте.

В мире,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,
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