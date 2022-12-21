В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 70.53EUR 75.09
Войти в почту
45 минут назад

В Верховной Раде объяснили визит Зеленского в США

Lenta.ru

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский объяснил причины визита президента Украины Владимира Зеленского в США. Об этом он высказался в своем Telegram-канале.

В Верховной Раде объяснили визит Зеленского в США
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По его словам, глава республики вылетел в Вашингтон с намерением напрямую поговорить с американскими парламентариями о поддержке Украины со стороны Соединенных Штатов.

«Не потерять динамику объемов помощи — это ключевая задача Зеленского, чтобы убедить продолжать выделять поддержу и увеличить ее. Батареи С-300, которые стоят на вооружении Украины, уже не обладают достаточным запасом снарядов, мощности для того, чтобы противостоять атакам агрессора. Происходит исчерпание вооружения, которое осталось у Украины после распада Советского Союза», — заявил Дубинский.

Ранее бывший пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что визит Зеленского в США связан с ослаблением поддержки Киева со стороны Вашингтона. Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Соединенных Штатов Джон Кирби в свою очередь утверждал, что во время переговоров украинский лидер намерен обсудить со своим американским коллегой Джо Байденом «справедливый мир» на Украине.

В мире,Александр Дубинский,Джон Кирби,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,Верховная Рада,Администрация США,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители