В Верховной Раде объяснили визит Зеленского в США

«Не потерять динамику объемов помощи — это ключевая задача Зеленского, чтобы убедить продолжать выделять поддержу и увеличить ее. Батареи С-300, которые стоят на вооружении Украины, уже не обладают достаточным запасом снарядов, мощности для того, чтобы противостоять атакам агрессора. Происходит исчерпание вооружения, которое осталось у Украины после распада Советского Союза», — заявил Дубинский.