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1 час назад

СМИ: Запад недооценил мощь России

Илья Родин

Западные аналитики недооценили Россию, не смогли просчитать специфику военного конфликта на Украине, заявил обозреватель Доминик Вагхорн в статье для Sky News. Он добавил, что объемы поставок вооружений и военной техники Киеву недостаточны для разрешения конфликта силовым путем. Об этом пишет РИА «Новости».

СМИ: Запад недооценил мощь России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Остро ощущается, что Запад недооценил исходящую от России опасность. Он не отправил Украине средства, необходимые для отражения волн беспилотников и ракет», - подчеркнул Вагхорн.

По мнению аналитика, США и Евросоюзу следует приложить больше усилий, чтобы добиться поставленных целей.

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В настоящее время складывается впечатление, что западные страны поставляют Украине достаточно оружия для продолжения этой войны, но не для ее завершения, пояснил он.

Вагхорн предупредил, что российская армия под руководством нового командира может «наконец-то всерьез взяться за дело».

Кроме того, автор статьи рассказал о планируемом визите главы Украины Владимира Зеленского в Штаты. Он пояснил, что поездка - это шанс для украинского лидера встретиться с американскими политиками разного ранга, посмотреть им в глаза и сказать, что ему нужна дополнительная помощь.

В мире,Владимир Зеленский,Владимир Путин,ЕС,
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