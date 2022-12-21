СМИ: Запад недооценил мощь России

Западные аналитики недооценили Россию, не смогли просчитать специфику военного конфликта на Украине, заявил обозреватель Доминик Вагхорн в статье для Sky News. Он добавил, что объемы поставок вооружений и военной техники Киеву недостаточны для разрешения конфликта силовым путем. Об этом пишет РИА «Новости».

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«Остро ощущается, что Запад недооценил исходящую от России опасность. Он не отправил Украине средства, необходимые для отражения волн беспилотников и ракет», - подчеркнул Вагхорн.

По мнению аналитика, США и Евросоюзу следует приложить больше усилий, чтобы добиться поставленных целей.

В настоящее время складывается впечатление, что западные страны поставляют Украине достаточно оружия для продолжения этой войны, но не для ее завершения, пояснил он.

Вагхорн предупредил, что российская армия под руководством нового командира может «наконец-то всерьез взяться за дело».