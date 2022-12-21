Зеленский прибыл в США

Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Вашингтон. О прибытии украинского лидера в США сообщает американский телеканал CBS.
Телеканал CNN также опубликовал программу визита Зеленского в Вашингтон. Согласно ей, сначала, в 22 часа по московскому времени, президент Украины планирует встретиться со своим американским коллегой Джо Байденом. Ожидается, что их двусторонние переговоры начнутся в 22:30, продлятся два часа и завершатся пресс-конференцией.
Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявлял, что во время встречи Байден и Зеленский намерены обсудить «справедливый мир» на Украине. Бывший пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в свою очередь сообщала, что визит украинского лидера в Соединенные Штаты связан с ослаблением поддержки Киева со стороны Вашингтона.