В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 70.53EUR 75.09
Войти в почту
14 минут назад

Зеленский прибыл в США

Lenta.ru

Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Вашингтон. О прибытии украинского лидера в США сообщает американский телеканал CBS.

Зеленский прибыл в США
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Телеканал CNN также опубликовал программу визита Зеленского в Вашингтон. Согласно ей, сначала, в 22 часа по московскому времени, президент Украины планирует встретиться со своим американским коллегой Джо Байденом. Ожидается, что их двусторонние переговоры начнутся в 22:30, продлятся два часа и завершатся пресс-конференцией.

Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявлял, что во время встречи Байден и Зеленский намерены обсудить «справедливый мир» на Украине. Бывший пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в свою очередь сообщала, что визит украинского лидера в Соединенные Штаты связан с ослаблением поддержки Киева со стороны Вашингтона.

В мире,Джон Кирби,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,Администрация США,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители