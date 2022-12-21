В США опубликовали детальный график пребывания Зеленского в стране

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 21 декабря, направился в США с рабочим визитом. График его встреч и выступленией тщательно расписан, пишет CNN.
Отмечается, что CNN подробно освещает визит Зеленского в Штаты. Обновления ленты новостей происходят каждые 20-30 минут.
Президент США Джо Байден пожелал Зеленскому хорошего полета. Он добавил, что «многое нужно обсудить».
По данным телеканала, украинского лидера ожидают в Белом доме в 14.00 (21.00 по киевскому времени, 22.00 по московскому).
На 14.30 по местному времени запланирована совместная пресс-конференция Байдена и Зеленского.
Затем глава Украины направится в Капитолий. В 19.30 ему устроит прием законодательная ветвь власти США. Во время приема планируется выступление Зеленского.
Журналисты подчеркнули, что многие сенаторы не смогут присутствовать на этом мероприятии. Часть из них отсутствует, другие планируют уехать до выступления Зеленского.