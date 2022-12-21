В США опубликовали детальный график пребывания Зеленского в стране

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 21 декабря, направился в США с рабочим визитом. График его встреч и выступленией тщательно расписан, пишет CNN.

Отмечается, что CNN подробно освещает визит Зеленского в Штаты. Обновления ленты новостей происходят каждые 20-30 минут.

Президент США Джо Байден пожелал Зеленскому хорошего полета. Он добавил, что «многое нужно обсудить».

По данным телеканала, украинского лидера ожидают в Белом доме в 14.00 (21.00 по киевскому времени, 22.00 по московскому).

На 14.30 по местному времени запланирована совместная пресс-конференция Байдена и Зеленского.

Затем глава Украины направится в Капитолий. В 19.30 ему устроит прием законодательная ветвь власти США. Во время приема планируется выступление Зеленского.