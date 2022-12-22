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33 минуты назад

Байден назвал зиму «оружием» Путина

Lenta.ruиещё 2

Президент Соединенных Штатов Джо Байден на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме назвал зиму «оружием» российского лидера Владимира Путина. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Байден назвал зиму «оружием» Путина
Фото: ТАССТАСС

По его словам, Путин якобы пытается «использовать зиму в качестве оружия». «Атаки на ни в чем не повинных украинцев не преследуют никакой иной цели, кроме как запугивание... Он также пытается использовать зиму как оружие», — подчеркнул американский лидер.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США в среду, 21 декабря. Ожидается, что его двусторонние переговоры с американским лидером Джо Байденом продлятся два часа и завершатся пресс-конференцией.

В ходе встречи президент США Джо Байден пообещал, что Вашингтон продолжит наращивать военную поддержку Киева, включая поставки систем противовоздушной обороны (ПВО).

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