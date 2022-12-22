Байден назвал зиму «оружием» Путина

Президент Соединенных Штатов Джо Байден на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме назвал зиму «оружием» российского лидера Владимира Путина . Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

По его словам, Путин якобы пытается «использовать зиму в качестве оружия». «Атаки на ни в чем не повинных украинцев не преследуют никакой иной цели, кроме как запугивание... Он также пытается использовать зиму как оружие», — подчеркнул американский лидер.