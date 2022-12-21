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32 минуты назад

Врио председателя СБУ Малюк: в рядах службы есть предатели

Газета.Ru

Временно исполняющий обязанности председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк заявил, что в рядах ведомства есть предатели. Об этом сообщает РИА Новости.

Врио председателя СБУ Малюк: в рядах службы есть предатели
Фото: Кадр из видео «УП»Кадр из видео «УП»

По его словам, были «задержаны топовые предатели» в рядах СБУ. Он добавил, что именно ведомство задокументировало их. Одним из них оказался бывший руководитель Главного управления СБУ Крыма Олег Кулинич, «который работал на врага».

«На Кулиниче мы не останавливаемся», — заявил Малюк.

Ранее в Службе безопасности Украины (СБУ) заявили, что новые каналы переправки мужчин призывного возраста за границу были ликвидированы.

По данным ведомства, организаторы нелегальных трафиков предлагали потенциальным призывникам выехать за пределы Украины под видом волонтеров или попытаться «обойти» контрольно-пропускные пункты.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

В мире,Владимир Путин,СБУ,
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