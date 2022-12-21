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23 минуты назад

Пшидач: Польша договорилась с Украиной не сообщать маршрут визита Зеленского в США

RT на русском

Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что польские власти договорились с украинскими партнёрами не предавать огласке детали визита украинского лидера Владимира Зеленского в США.

Польша договорилась с Киевом не сообщать маршрут Зеленского
Фото: RT на русскомRT на русском

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир радиостанции RMF FM.

«Мы с украинской стороной, и здесь, внутри Польши, договорились, что не будем сообщать общественности никаких конкретных деталей, касающихся этого визита», — сказал Пшидач.

Он отметил, что выезд Зеленского с территории Украины сопряжён с огромным риском.

«Многие визиты на Украину и из Украины проходят при нашей логистической поддержке и обеспечении безопасности», — добавил Пшидач, указав, что реализация визитов через польско-украинскую границу — естественный процесс в текущих условиях.

Ранее сообщалось, что визит украинского президента Владимира Зеленского в США стал шоком для многих высокопоставленных американских чиновников и законодателей.

В мире,Владимир Зеленский,
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