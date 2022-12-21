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29 минут назад

Пелоси официально пригласила Зеленского выступить перед Конгрессом США

ТАСС

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси официально пригласила президента Украины Владимира Зеленского, который направился с официальным визитом в Вашингтон, выступить на совместном заседании обеих палат американского парламента в среду. Об этом говорится в письме украинскому лидеру, опубликованном на сайте офиса Пелоси.

Пелоси официально пригласила Зеленского выступить перед Конгрессом США
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"С огромным уважением и восхищением вашими выдающимися лидерскими качествами я передаю от имени двухпартийного руководства Конгресса приглашение выступить на совместном заседании Конгресса в среду, 21 декабря", - сказано в письме, которое Пелоси отправила Зеленскому.

Спикер отметила, что США ждут от президента Украины "вдохновляющего послания о единстве, стойкости и решимости". В качестве адреса получателя письма, датированного 20 декабря, значится Банковая улица, где расположена администрация Зеленского.

По данным портала Axios, президент Украины перед Конгрессом США выступит в 19.30 по времени Вашингтона (3.30 мск). Издание отмечает при этом, что это предварительные планы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в среду, что Кремль не ждет, что после визита Зеленского в Вашингтон могут произойти какие-то позитивные изменения.

В мире,Владимир Зеленский,Дмитрий Песков,Конгресс США,
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