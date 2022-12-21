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22 минуты назад

На Украине назвали истинных виновников атаки на RuTube 9 мая

Елена Прошина

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, что 9 мая украинские хакеры совершили кибератаку на видеохостинг RuTube. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентства Блумберг.

Украинский министр подтвердил вину Киева во взломе RuTube 9 мая
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, группа украинских хакеров «IT-армия» с февраля пытается совершать кибератаки на российские сервисы. Он подтвердил, что атака на RuTube была намеренно совершена именно в День Победы.

«"IT-армия" даже смогла хакнуть пропуски сотрудников RuTube так, что они не могли зайти в здание компании», - сказал Федоров.

Напомним, в День Победы видеохостинг RuTube подвергся сильнейшей хакерской атаке. Работа сервиса была возобновлена лишь 11 мая.

25 февраля международная группа хакеров Anonymous объявила «кибервойну» правительству России. Через некоторое время Минцифры РФ заявило о беспрецедентной кибератаке на портал Госуслуг, массированной DDos-атаках подверглась госкорпорация Роскосмос, а также в РЖД.

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