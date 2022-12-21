Украинский министр подтвердил вину Киева во взломе RuTube 9 мая

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, что 9 мая украинские хакеры совершили кибератаку на видеохостинг RuTube. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентства Блумберг.

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По его словам, группа украинских хакеров «IT-армия» с февраля пытается совершать кибератаки на российские сервисы. Он подтвердил, что атака на RuTube была намеренно совершена именно в День Победы.

«"IT-армия" даже смогла хакнуть пропуски сотрудников RuTube так, что они не могли зайти в здание компании», - сказал Федоров.

Напомним, в День Победы видеохостинг RuTube подвергся сильнейшей хакерской атаке. Работа сервиса была возобновлена лишь 11 мая.