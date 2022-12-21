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58 минут назад

Украинский министр подтвердил вину Киева во взломе RuTube 9 мая

Ura.Ru

Украина признала, что совершила кибератаки на видеохостинг RuTube 9 мая. Об этом рассказал украинский министр цифровой трансформации Михаил Федоров агентству Bloomberg.

Украинский министр подтвердил вину Киева во взломе RuTube 9 мая
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Группа украинских хакеров, так называемая „IT-армия“, пытается совершать кибератаки на российские сервисы с февраля», — сообщил он.

Он также заявил, что атака на RuTube намеренно была совершена в День Победы.

Ранее газета New York Times сообщала, что США начали готовить украинские кибервойска задолго до начала спецоперации. Ранее URA.RU сообщало, что депутат Госдумы Олег Матвейчев также призывал создать кибервойска в России.

В мире,Михаил Федоров,Олег Матвейчев,Госдума,
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