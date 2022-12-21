Украинский министр подтвердил вину Киева во взломе RuTube 9 мая

Украина признала, что совершила кибератаки на видеохостинг RuTube 9 мая. Об этом рассказал украинский министр цифровой трансформации Михаил Федоров агентству Bloomberg.

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«Группа украинских хакеров, так называемая „IT-армия“, пытается совершать кибератаки на российские сервисы с февраля», — сообщил он.

Он также заявил, что атака на RuTube намеренно была совершена в День Победы.