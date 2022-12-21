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48 минут назад

WP: доказательств причастности России к диверсии на «Северных потоках» нет

Алиса Селезнёва

Спустя несколько месяцев расследования взрывов на газопроводах системы «Северный поток» некоторые западные чиновники неофициально признают, что Россия не причастна к произошедшему. Об этом пишет газета Washington Post.

В США оценили причастность России к диверсии на "Северных потоках"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

26 сентября на газопроводах«Северный поток - 1» и «Северный потом – 2» в районе датского острова Борнхольм произошло несколько утечек за один день. В компании Nord Stream назвали разрушения беспрецедентными и заявили, что сроки восстановления пока назвать нельзя. Данией, Швецией и Германией было начато расследование инцидента. При этом объединять усилия по поиску виновных в произошедшем они отказались.

Газета Washington Post напомнила, что сразу после взрывов многие западные чиновники поспешили обвинить в причастности к произошедшему Россию. Однако, по словам одного из европейских чиновников, пока никаких доказательств того, что за взрывами действительно стоит Москва, до сих пор нет.

Стали известны подробности взрыва на газопроводе «Северный поток»

Такой же точки зрения придерживаются еще 23 представителя дипломатических и разведывательных служб в девяти странах, опрошенные газетой в последние недели.

При этом «никто не сомневается, что ущерб был преднамеренным». Но даже те источники издания, кто знаком с экспертизами, «не могут окончательно связать произошедшее с Россией», подчеркивается в статье.

Ранее президент России Владимир Путин назвал ЧП на «Северных потоках» актом международного терроризма. По его словам, это «опаснейший прецедент», с помощью которого конкуренты России заставляют Европу покупать энергоресурсы по завышенным ценам.

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