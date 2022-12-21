В США оценили причастность России к диверсии на "Северных потоках"

Спустя несколько месяцев расследования взрывов на газопроводах системы «Северный поток» некоторые западные чиновники неофициально признают, что Россия не причастна к произошедшему. Об этом пишет газета Washington Post.

26 сентября на газопроводах«Северный поток - 1» и «Северный потом – 2» в районе датского острова Борнхольм произошло несколько утечек за один день. В компании Nord Stream назвали разрушения беспрецедентными и заявили, что сроки восстановления пока назвать нельзя. Данией, Швецией и Германией было начато расследование инцидента. При этом объединять усилия по поиску виновных в произошедшем они отказались.

Газета Washington Post напомнила, что сразу после взрывов многие западные чиновники поспешили обвинить в причастности к произошедшему Россию. Однако, по словам одного из европейских чиновников, пока никаких доказательств того, что за взрывами действительно стоит Москва, до сих пор нет.

Такой же точки зрения придерживаются еще 23 представителя дипломатических и разведывательных служб в девяти странах, опрошенные газетой в последние недели.

При этом «никто не сомневается, что ущерб был преднамеренным». Но даже те источники издания, кто знаком с экспертизами, «не могут окончательно связать произошедшее с Россией», подчеркивается в статье.