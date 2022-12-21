СМИ: воздушную тревогу объявили на всей территории Украины

В среду днем по всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные официального ресурса по оповещению.

Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне, а также в Константиновке Донецкой области. В предыдущий раз воздушная тревога на всей территории страны объявлялась в субботу, 17 декабря.

Во вторник днем прогремели взрывы в Полтаве и Харькове. Также были сообщения о взрывах и пожаре в Изюмском районе Харьковской области.

Напомним, что российские войска наносят массированные удары по украинской инфраструктуре с 10 октября. Они начались после теракта на Крымском мосту, за которым, по данным ФСБ, стоят украинские спецслужбы.