Талибы объяснили запрет на обучение девушкам в стране

Члены захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) заявили, что решение приостановить обучение девушек в университетах страны было принято по причине неблагоприятной ситуации с безопасностью и экономических проблем. Об этом сообщил в среду телеканал Al Arabiya.
Представители движения в разговоре с телеканалом пояснили, что руководство Афганистана приняло решение ограничить обучение девушек в высших учебных заведениях, так как экономическое положение в стране и ситуация в области безопасности не соответствуют условиям, необходимым для обучения девушек. Талибы, по словам собеседников канала, разрабатывают методы обучения и официальную одежду для учащихся. Когда новым властям Афганистана удастся решить проблемы с безопасностью и экономикой, они возобновят обучение в школах и университетах. Как указывает канал, многие в стране, особенно девушки, не принимают эти оправдания, так как радикалы находятся у власти уже более 16 месяцев и за это время должны были решить имеющиеся проблемы.
По сведениям канала, в настоящее время университеты закрыты на неопределенный срок, школы для учеников старше седьмого класса остаются закрытыми на протяжении 16 месяцев.
Во вторник афганский телеканал Ariana News проинформировал, что талибы распорядились приостановить занятия для студенток до дальнейшего распоряжения. По информации газеты Hasht e Subh, руководство ряда школ Кабула утром в среду направило сотрудницам предупреждение, в котором попросило их не приходить на работу в связи с распоряжением талибов. Родители некоторых школьниц сообщили изданию, что их дочерей не пустили в столичные школы вооруженные боевики движения.