Талибы объяснили запрет на обучение девушкам в стране

Члены захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ ) заявили, что решение приостановить обучение девушек в университетах страны было принято по причине неблагоприятной ситуации с безопасностью и экономических проблем. Об этом сообщил в среду телеканал Al Arabiya .

Представители движения в разговоре с телеканалом пояснили, что руководство Афганистана приняло решение ограничить обучение девушек в высших учебных заведениях, так как экономическое положение в стране и ситуация в области безопасности не соответствуют условиям, необходимым для обучения девушек. Талибы, по словам собеседников канала, разрабатывают методы обучения и официальную одежду для учащихся. Когда новым властям Афганистана удастся решить проблемы с безопасностью и экономикой, они возобновят обучение в школах и университетах. Как указывает канал, многие в стране, особенно девушки, не принимают эти оправдания, так как радикалы находятся у власти уже более 16 месяцев и за это время должны были решить имеющиеся проблемы.