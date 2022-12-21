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21 минуту назад

Орбан предложил исключить Киев из переговоров по Украине

Lenta.ruиещё 1

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что для урегулирования конфликта на Украине нужно провести переговоры между Россией и США, тем самым предлагая исключить Киев из мирного процесса. Об этом он заявил на пресс-конференции в Будапеште по итогам 2022 года, пишет ТАСС.

Орбан предложил исключить Киев из переговоров по Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«На самом деле [для прекращения украинского конфликта] нужны не российско-украинские, а российско-американские переговоры», — считает Орбан.

Американские власти при этом не раз отказывались обсуждать условия мира на Украине, подчеркивая, что это касается только местных властей и граждан. Более того, как говорил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, пока в Белом доме не видят перспектив для перемирия между Москвой и Киевом.

Салливан добавил, что США считают своей задачей обеспечить Киеву лучшую из возможных позиций для переговоров, для чего и продолжают оказывать военную помощь.

В мире,Джейк Салливан,Виктор Орбан,
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