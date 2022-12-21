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6 минут назад

Washington Post: Доказательств причастности России к диверсии на "Северных потоках" нет

Российская Газета

Некоторые западные чиновники в частном порядке признают, что Россия не имеет отношения ко взрывам на "Северных потоках". Об этом пишет газета Washington Post.

В США оценили причастность России к диверсии на "Северных потоках"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Один из европейских чиновников заявил, что за несколько месяцев расследования не нашлось никаких доказательств того, что за атаками стояла Россия. Такую же оценку дали 23 представителя дипломатических и разведывательных служб в девяти странах, опрошенных изданием в последние недели.

Доказательств причастности России к диверсии на "Северных потоках" нет

При этом Washington Post отмечает, что никто на Западе не сомневается в том, что ЧП на "Северных потоках" было умышленным.

Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских газопроводах в Европу - "Северном потоке " и "Северном потоке 2". Оператор Nord Stream AG сообщил, что диверсии на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Президент России Владимир Путин назвал взрыв на газопроводе "Северный поток" очевидным терактом.

Между тем в среду глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Евросоюз не планирует объективно расследовать подрывы "Северных потоков".

В мире,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД России,ЕС,
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