В США оценили причастность России к диверсии на "Северных потоках"

Некоторые западные чиновники в частном порядке признают, что Россия не имеет отношения ко взрывам на "Северных потоках". Об этом пишет газета Washington Post.

Один из европейских чиновников заявил, что за несколько месяцев расследования не нашлось никаких доказательств того, что за атаками стояла Россия. Такую же оценку дали 23 представителя дипломатических и разведывательных служб в девяти странах, опрошенных изданием в последние недели.

Доказательств причастности России к диверсии на "Северных потоках" нет

При этом Washington Post отмечает, что никто на Западе не сомневается в том, что ЧП на "Северных потоках" было умышленным.

Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских газопроводах в Европу - "Северном потоке " и "Северном потоке 2". Оператор Nord Stream AG сообщил, что диверсии на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Президент России Владимир Путин назвал взрыв на газопроводе "Северный поток" очевидным терактом.