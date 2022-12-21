Обзор иноСМИ: что приблизит победу России над Украиной и угрозы Катара Европе

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Фото: ТАСС ТАСС

В США назвали условие победы России над Украиной «по умолчанию»

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Если западные страны прекратят оказывать помощь Украине, то Россия победит «по умолчанию». Об этом пишет Financial Times.

Союзники в случае отказа от поставок Киеву «средств противодействия», «рискуют поражением Украины».

«[Произойдут] беспорядки на Западе и победа России по умолчанию», - уверено издание.

Названы победители экономического рейтинга стран мира

Журнал The Economist, опираясь на данные пяти экономических и финансовых показателей — ВВП, уровень цен, глубина инфляции, результаты фондового рынка и государственный долг, проанализировал 34 страны. Победителем рейтинга неожиданно стала Греция.

Также, по данным издания, неплохо показали себя Португалия, Испания и Израиль. А вот традиционно лидировавшая Германия отстала. В свою очередь прибалтийские страны - Эстония и Латвия, «которым еще в 2010-х аплодировали за стремительные реформы», и «вовсе опустились на дно», отмечается в статье.

Катар пригрозил отключить Европу от газа

Власти Катара отвергли обвинения Европарламента в коррупции, предупредив, что введение санкций может негативно повлиять «на региональное и глобальное сотрудничество в вопросах безопасности, а также на текущие обсуждения о мировом энергетическом дефиците и безопасности». Об этом пишет французское издание Marianne.

Доху подозревают во взятках, которые получала вице-председатель Европарламента Ева Кайли. Ранее на этой неделе депутаты Европарламента почти единогласно решили приостановить доступ в законодательный орган лицам, представляющим катарские интересы. При этом у Катара «есть все возможности оказывать давление на европейцев» в условиях отказа ЕС от российского газа, констатируют журналисты.

Власти Нью-Йорка учредили должность «царя крыс»

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс объявил войну расплодившимся в городе во время пандемии COVID-19 крысам, подписав уже четыре указа, направленные на их уничтожение. Мэрия также ищет «директора по борьбе с грызунами», которого жители города уже переименовали в «крысиного царя». Об этом сообщает The Guardian.

Среди требований к кандидату на должность с окладом в $120 - $170 тысяч - «сильная мотивация и кровожадность». Он также должен обладать выносливостью, чувством юмора и суметь справиться с задачей по избавлению Нью-Йорка от грызунов. «Это должен быть кто-то, кто демонстрирует лидерские качества, имеет высокую мотивацию и мыслит открыто», - рассказала заместитель мэра Нью-Йорка Мира Джоши.

Борис Беккер признался, что «был никем» в тюрьме

Бывшая первая ракета мира теннисист Борис Беккер, отсидевший 231 день в британской тюрьме за сокрытие активов на 2,5 млн фунтов стерлингов, признался, что пересмотрел свою жизнь за время заключения. Об этом он рассказал в интервью, выдержки из которого публикует британская газета The Guardian.