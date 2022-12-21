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27 минут назад

В США предложили план по урегулированию кризиса на Украине

Никита Бородкин

Запад должен подготовить политический план по урегулированию конфликта на Украине, в котором будут учитываться интересы России. Такое мнение высказали авторы американского журнала Foreign Affairs.

В США предложили план по урегулированию кризиса на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В публикации подчеркивается, что США и их союзникам стоит проявить инициативу, поскольку «изматывающий конфликт» нанесет непоправимый ущерб не только Киеву, но и странам Запада. По этой причине им необходимо сформулировать основную политическую концепцию, которая устранит желание Украины и ее сторонников разгромить или нейтрализовать Россию. Она должна предоставлять Москве гарантии безопасности, которые будут соблюдать суверенитет и целостность страны.

Также издание раскритиковало подход Запада по затягиванию конфликта — авторы считают его очень рискованным и вредным для жителей Украины. Подчеркивается, что сейчас Киев поддерживает жизнедеятельность страны исключительно многомиллиардной поддержке своих союзников, однако в дальнейшем затраты будут только расти.

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