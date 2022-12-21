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8 минут назад

FT: Зеленский хотел посетить Вашингтон летом

ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский искал возможность отправиться в Вашингтон с визитом начиная с лета текущего года, но не мог этого сделать из-за ситуации с безопасностью. Об этом в среду написала газета Financial Times со ссылкой на представителей окружения политика.

FT: Зеленский хотел посетить Вашингтон летом
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам украинских чиновников, с которым поговорила газета, Зеленский хотел увязать визит с объявлением администрации США о предоставлении Киеву американских комплексов противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Изданию также стало известно, что первая леди Украины Елена Зеленская не будет сопровождать супруга в ходе визита в Вашингтон.

Во вторник представитель администрации США высокого ранга сообщил, что президент Украины 21 декабря по приглашению американского лидера Джо Байдена посетит Вашингтон. По словам чиновника, в Белом доме планируется встреча Байдена и Зеленского, которая пройдет в расширенном составе, а также переговоры Зеленского с "ключевыми представителями команды президента Байдена по нацбезопасности и членами его кабинета". Ожидается, что Зеленский также выступит перед Конгрессом США.

Как отметил представитель вашингтонской администрации, лидеры США и Украины обсуждали визит Зеленского в Вашингтон во время телефонного разговора 11 декабря. Официальное приглашение посетить Вашингтон 21 декабря было направлено Зеленскому 14 декабря, украинский президент принял его в пятницу, 16 декабря, окончательно визит был подтвержден 18 декабря. Это будет второй визит Зеленского в США с тех пор, как он занял президентский пост, и первый с момента начала специальной военной операции РФ на Украине.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против Москвы масштабные санкции и нарастил поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.

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