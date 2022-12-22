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44 минуты назад

В МИД Японии анонсировали онлайн-саммит G7 по ситуации на Украине

Газета.Ruиещё 1

Глава МИД стран Группы семи (G7) в четверг, 22 декабря, проведут онлайн-саммит, во время которого обсудят вопросы по ситуации на Украине, передает пресс-служба Министерства иностранных дел Японии. Встреча состоится в 21:30 (15:30 мск). Как сообщили в японском внешнеполитическом ведомстве, министры "обменяются мнениями о ситуации на Украине, подтвердят свое сотрудничество в рамках G7".

В МИД Японии анонсировали онлайн-саммит G7 по ситуации на Украине
Фото: APAP

Ранее главы государств и правительств стран G7 заявили, что урегулирование ситуации на Украине должно происходить с соблюдением Устава ООН. Также они указали на готовность оказывать "сколько потребуется" военную и финансовую поддержку Украине. В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

В мире,Владимир Путин,ООН,
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