Экс-посол Молдавии в США заявил о неготовности Кишинева вступить в Евросоюз

«Переговоры с Евросоюзом намного сложнее, чем кажется на первый взгляд. Мало каждый день говорить, что Молдавия заслуживает войти в состав ЕС», — сказал Мунтяну, отметив, что не изменит ситуацию и механическое перенесение европейских правил в законодательство страны.