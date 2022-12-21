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17 минут назад

Владимир Зеленский сделал заявление по своей поездке в Вашингтон

Слово и Делоиещё 2

Президент Украины Владимир Зеленский поехал в США, чтобы поговорить со своим коллегой Джо Байденом на тему сотрудничества между двумя странами. С таким заявлением выступил сам украинский лидер.Он дал понять, что его визит в Вашингтон обусловлен желанием усилить «устойчивость и обороноспособность» собственного государства.

Зеленский сделал заявление по своей поездке в Вашингтон
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В частности, [Байден] и я обсудим сотрудничество между Украиной и США. Я также выступлю с речью на Конгрессе и проведу ряд двусторонних встреч», — сделал своеобразный анонс на своей странице в Twitter Зеленский.

Ранее обозреватели Politico рассказали, как американские чиновники отреагировали на поездку главы Украины в США. По данным журналистов, местные законодатели неприятно удивились подобному стечению событий.

В мире,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,
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