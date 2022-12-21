США отказались выполнить просьбу Зеленского по России

«Зеленский запросил статус государственного спонсора терроризма. Вместо этого администрация Байдена сказала им, что не поддержит его, но придумала альтернативный статус, которого даже не существует ни в национальном, ни в международном законодательстве США — нет никаких правовых оснований для этого», — сообщил помощник конгрессмена, знакомый с переговорами.