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45 минут назад

США отказались выполнять требования Зеленского по статусу России

Елена Прошина

США отказались выполнить просьбу президента Украины Владимира Зеленского признать Россию спонсором терроризма. Вместо этого Вашингтон намерен присвоить стране статус «государства агрессора». Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на издание The Hill.

США отказались выполнить просьбу Зеленского по России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Зеленский запросил статус государственного спонсора терроризма. Вместо этого администрация Байдена сказала им, что не поддержит его, но придумала альтернативный статус, которого даже не существует ни в национальном, ни в международном законодательстве США — нет никаких правовых оснований для этого», — сообщил помощник конгрессмена, знакомый с переговорами.

По его словам, США могут объявить Россию «государством-агрессором». Однако эта мера является непродуманной и никак негативно не скажется на России, а также не поможет Украине.

Зеленский заявил о переломном моменте для Украины

Ранее Зеленский попросил США признать Россию спонсором терроризма. Однако президент США Джо Байден высказался против этой идеи. При этом ранее сенаторы конгресса США Ричард Блюменталь и Линдси Грэм уже призывали американскую администрацию признать Россию государством — спонсором терроризма.

В мире,Ричард Блюменталь,Линдси Грэм,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,
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