США отказались выполнить просьбу Зеленского по России

США отказались выполнить просьбу президента Украины Владимира Зеленского признать Россию спонсором терроризма. Вместо этого Вашингтон намерен присвоить стране статус «государства агрессора». Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на издание The Hill.
«Зеленский запросил статус государственного спонсора терроризма. Вместо этого администрация Байдена сказала им, что не поддержит его, но придумала альтернативный статус, которого даже не существует ни в национальном, ни в международном законодательстве США — нет никаких правовых оснований для этого», — сообщил помощник конгрессмена, знакомый с переговорами.
По его словам, США могут объявить Россию «государством-агрессором». Однако эта мера является непродуманной и никак негативно не скажется на России, а также не поможет Украине.
Ранее Зеленский попросил США признать Россию спонсором терроризма. Однако президент США Джо Байден высказался против этой идеи. При этом ранее сенаторы конгресса США Ричард Блюменталь и Линдси Грэм уже призывали американскую администрацию признать Россию государством — спонсором терроризма.