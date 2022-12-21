Белый дом назвал визит Зеленского "сигналом Путину"

Белый дом видит в поездке президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон "сигнал" российскому лидеру Владимиру Путину, что США продолжат поддерживать Украину "столько, сколько потребуется".
Об этом рассказал высокопоставленный представитель американской администрации, передает РИА Новости.
По словам чиновника, Путин ошибся в том, что Украина "уступит" России, "а НАТО будет разобщено".
Американец подчеркнул, что российский президент в том числе ошибается в оценках способности Соединенных Штатов оставаться с Украиной.
"И это то, что продемонстрирует этот визит", - сказал представитель администрации США.
Ранее телеканал CNN сообщил, что Зеленский вылетел в Вашингтон, где он должен встретиться с американским коллегой Джо Байденом и выступить перед конгрессом.