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32 минуты назад

Белый дом назвал визит Зеленского "сигналом Путину" о поддержке Киева Вашингтоном

Газета.Ru

Белый дом видит в поездке президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон "сигнал" российскому лидеру Владимиру Путину, что США продолжат поддерживать Украину "столько, сколько потребуется".

Белый дом назвал визит Зеленского "сигналом Путину"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Об этом рассказал высокопоставленный представитель американской администрации, передает РИА Новости.

По словам чиновника, Путин ошибся в том, что Украина "уступит" России, "а НАТО будет разобщено".

Американец подчеркнул, что российский президент в том числе ошибается в оценках способности Соединенных Штатов оставаться с Украиной.

"И это то, что продемонстрирует этот визит", - сказал представитель администрации США.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Зеленский вылетел в Вашингтон, где он должен встретиться с американским коллегой Джо Байденом и выступить перед конгрессом.

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