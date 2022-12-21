Зеленский заявил о переломном моменте для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предстоящая неделя будет переломной для Украины. Как сообщает URA.RU, украинский лидер подчеркнул, что по ее итогам можно будет судить, как страна переживет наступившую зиму и следующий год.

«Эта неделя чрезвычайно важна для Украины — для того, чтобы пройти эту зиму и следующий год. Чтобы получить необходимую поддержку, и чтобы украинский флаг наконец воцарился на всех участках нашей с вами границы — границы Украины», — заявил Зеленский.

Ранее стало известно, что ночью 21 декабря Зеленский вылетел в Вашингтон. Как сообщают западные СМИ, украинский президент планирует выступить на американском конгрессе, в ходе которого он должен поблагодарить политиков США за поддержку Украины в конфликте.