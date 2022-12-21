В США придумали альтернативу признанию России спонсором терроризма

Руководство Конгресса США работает над скорейшим внесением законопроекта, осуждающего действия России и признающего ее государством-агрессором. По информации издания The Hill, в Вашингтоне придумали альтернативу признанию России спонсором терроризма.

В тексте проекта закона, полученном газетой, говорится, что после его принятия президент может объявить Россию государством-агрессором и имеет право «обозначить любое иностранное государство» как государство-агрессор, если сочтет его «причастным к актам агрессии против Украины».

Признание России государством-агрессором при этом расширит возможности президента США Джо Байдена в санкционной сфере. Впрочем, один из членов палаты представителей из Республиканской партии назвал это решение полуфабрикатным ответом на требование украинского лидера Владимира Зеленского о том, чтобы США объявили Россию государством, поддерживающим терроризм.

Администрация Байдена уже отвергла это предложение, заявив, что это свяжет руки США в отношениях с Россией и будет препятствовать любым дипломатическим усилиям, направленным на прекращение боевых действий на Украине.