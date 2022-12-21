Американцы осудили Зеленского за «попрошайничество»

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня прибудет в Вашингтон и выступит в конгрессе. Ряд читателей National Review негативно восприняли это событие, передает РИА Новости.

Пользователь A304 пошутил про осознание Зеленским неприятного факта: это его последний шанс получить от США новый пакет финансовой помощи перед тем, как конгресс поменяет свою политику.

«Очередной попрошайка, требующий подачки», — считает Gino L.

Xenophon иронично спрогнозировал речь Зеленского, в которой он извиняется перед членами конгресса за необходимость вскоре покинуть встречу, так как ему нужно «проверить свои офшорные компании и прочую собственность». Пользователь пошутил, что глава Украины даже может пригласить официальные лица США на вечеринку на Каймановых островах.

«Ему нужно забрать деньги, поступающие со счетов Omnibus», — написал mark_lantz.