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7 минут назад

Белоруссия временно ограничила въезд в пограничную полосу трех районов Гомельской области на границе с Украиной

Деловая газета "Взгляд"иещё 3

Правительство Белоруссии временно ограничило въезд, вход, передвижение и временное пребывание в пограничной полосе на территории трех районов Гомельской области, граничащих с Украиной, следует из постановления за подписью премьер-министра республики Романа Головченко.

Минск ограничил передвижение на границе Гомельской области с Украиной
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В постановлении, которое опубликовано на национальном правовом интернет-портале Белоруссии, Головченко распорядился временно ограничить въезд (вход), временное пребывание и передвижение в пограничной полосе в пределах Лоевского, Брагинского и Хойникского районов Гомельской области, передает ТАСС.

В документе уточняется, что временные ограничения не распространяются на физических лиц, следующих в пограничную полосу для выполнения служебных обязанностей, к месту жительства и обратно (месту пребывания), к месту жительства (месту пребывания) близких родственников и обратно, а также в исключительных случаях с разрешения председателя Государственного пограничного комитета Белоруссии или уполномоченного им должностного лица. Постановление вступило в силу после его официального опубликования. В документе не обозначены сроки его действия.

Накануне Белый дом обвинил Белоруссию в создании условий для начала СВО на Украине.

В мире,Роман Головченко,
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