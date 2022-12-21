США готовы выделить до $450 тысяч на «поддержку демократии» в Грузии

В Соединённых Штатах анонсировали планы выделить до $450 тыс. на инициативу, которая среди прочего предполагает «поддержку демократии» в Грузии. Как уточняется в документе, с которым ознакомился RT, средства будут выделены в рамках американской программы малых грантов.

Фото: © РИА Новости. Катерина Совдагари © РИА Новости. Катерина Совдагари

«Целью программы малых грантов... является выделение грантов на специальные проекты, направленные на поддержку демократии, содействие развитию демократических институтов и поощрение просвещения гражданского общества в Грузии», — уточняется в тексте.

Основное внимание в рамках работы потенциальные подрядчики должны будут уделить таким направлениям, как «экономический рост», «гендерное равенство и социальная интеграция», а также «вовлечение граждан в жизнь общества и повышение их информированности».

В частности, речь идёт о развитии сельских районов Грузии, экотуризма в стране, о защите прав детей, об обучении желающих предпринимательству в высших учебных заведениях, о наращивании потенциала местных организаций гражданского общества и развитии региональных СМИ.

Размер бюджета, который американская сторона готова выделить на реализацию инициативы, составляет $450 тыс., максимальная сумма одного гранта при этом не должна превышать $50 тыс.

Летом сообщалось, что Соединённые Штаты готовы выделить $585 тыс. на программу подготовки 60 студентов и выпускников учебных заведений в возрасте до 24 лет из Армении, Азербайджана и Грузии с целью «развития их лидерских качеств».

Отметим, что США на протяжении многих лет реализуют подобные проекты в том числе в республиках бывшего СССР.